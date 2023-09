Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsteilnehmer verliert die Kontrolle über seinen Pkw und fährt in Hauswand

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (15.09.2023) fuhr ein 80-jähriger Elmshorner mit seinem Pkw in der Adolph-Kolping-Straße gegen 11.30 Uhr in eine Hauswand. Nach Angaben der Einsatzkräfte befindet sich der Unfallort außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes. An dem BMW des Unfallfahrers und dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Immerhin konnte der Rentner seinen Pkw aus eigener Kraft verlassen. Über Verletzungen oder den Gesundheitszustand können vorerst noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell