POL-SE: Wahlstedt - Kind wird auf dem Weg zur Schule von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalterin

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.09.2023) hat ein 25-jähriger Hamburger eine mögliche Raubtat beobachtet und die Polizei informiert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete der Zeuge um 14:30 Uhr eine Personengruppe vor der Grundschule in der Heidbergstraße, die augenscheinlich in einen Streit geraten war. In der Folge wurde der ...

mehr