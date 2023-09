Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Lichtzeichenanlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochvormittag (13.09.2023) stellte ein Bürger gegen 10.30 Uhr fest, dass an der Kreuzung Kirchenstraße / Lindenstraße / Bahnhofstraße / Steinstraße eine Lichtzeichenanlage beschädigt worden war. Laut dem eingesetzten Polizeibeamten ist der Schaden vermutlich beim Ein- oder Abbiegen entstanden. Der Signalgeber für Fußgänger und Radfahrer, der in der Kirchenstraße an einem Mast angebracht war, wurde komplett abgerissen. Aufgrund der Höhe, in der die Vorrichtung am Mast angebracht war, dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug eher um einen Lkw gehandelt haben.

Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizeistation Brande-Hörnerkirchen unter Tel.: 04127-9562 entgegen.

