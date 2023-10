Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Rauenberg: Betrunken mit Blaulicht zur Kneipe

Mannheim (ots)

Ein 33jähriger Mann bekam am Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr Lust auf eine Weinschorle, weshalb er sich entschloss mit seinem Pkw eine Kneipe in Rauenberg aufzusuchen. Um dem Genuss schneller frönen zu können, benutzte der Mann während der Fahrt zur Kneipe ein portables Magnetblaulicht, welches er kurzerhand auf dem Dach seines Pkw befestigte und mit eingeschaltetem Blaulicht die Fahrtstrecke absolvierte. Die ungewöhnliche Pkw/Blaulichtkonstellation erweckte das Interesse anderer Teilnehmer, welche die Polizei in Kenntnis setzten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Pkw mit dem noch auf dem Dach befindlichen Blaulicht vor einer Kneipe in Rauenberg feststellen. Zudem war hinter der Windschutzscheibe ein sogenannter Flasher (farbiges Blinklicht) angebracht. Der Fahrzeugführer konnte in der Kneipe, beim Trinken der Weinschorle, ausfindig gemacht werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes wurde durch Zeugen sowie die Wahrnehmung der eingesetzten Polizeibeamten schnell festgestellt, dass der 33jährige bereits beim Betreten der Kneipe unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Zu allem Überfluss gab sich der Mann zuvor in der Kneipe gegenüber Zeugen als Polizeibeamter mit der "Bonuslizenz zum betrunken Auto fahren" aus. Der Fahrzeugführer musste sich im Anschluss, zum Zwecke der Durchführung einer Blutprobe und weiterer strafprozessualer Maßnahmen, mit zum Polizeirevier Sinsheim begeben. Zuvor wurde durch die eingesetzten Beamten das benutzte Blaulicht sowie der Flasher sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Amtsanmaßung eingeleitet.

