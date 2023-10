POL-MA: Mannheim: Versammlungen zum Nahost-Konflikt verlaufen friedlich

Heidelberg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Kurpfalzring auf Höhe der Hans-Bunte-Straße. Eine 25-jährige Fahrerin von einem Ford, die in Richtung Eppelheim unterwegs war, wollte nach links in die Hans-Bunte-Straße abbiegen und übersah ein entgegenkommenden VW, welcher in Fahrtrichtung Wieblingen fuhr. Durch den Zusammenstoß Höhe der Einmündung hatte sich der Pkw von der ...

