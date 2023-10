POL-MA: Mannheim: Unter Drogeneinfluss ohne Führerschein unterwegs

Hockenheim (ots) - Wie bereits berichtet, wurde am Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr dem Polizeinotruf ein brennendes Fahrzeug in Hockenheim mitgeteilt. Hinsichtlich der Örtlichkeit muss die PM Nr.1 korrigiert werden, das Fahrzeug befand sich auf einem Wendehammer am Ende der Arndtstraße. Ein Fußgänger auf dem Nachhauseweg stellte den brennenden Smart fest. Bereits ...

mehr