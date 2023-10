Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Fahrzeug in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen - PM Nr.2

Hockenheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr dem Polizeinotruf ein brennendes Fahrzeug in Hockenheim mitgeteilt. Hinsichtlich der Örtlichkeit muss die PM Nr.1 korrigiert werden, das Fahrzeug befand sich auf einem Wendehammer am Ende der Arndtstraße. Ein Fußgänger auf dem Nachhauseweg stellte den brennenden Smart fest. Bereits beim Eintreffen der Polizeistreife stand der Pkw in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung wurde angrenzendes Gebüsch und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, diese befand sich mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher nicht genauer beziffert werden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06205/28600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell