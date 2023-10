POL-MA: Walldorf A5: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 08:20 Uhr ein Unfall in der Kurfürsten-Anlage, in Höhe der Schwanenteichanlage. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer befand sich auf der Kurfürsten-Anlage und fuhr in Richtung Römerkreis. An der Haltestellte Stadtbücherei musste der Volvo-Fahrer aufgrund der dortigen Ampel bremsen. Ein 64-jährige Mercedes-Fahrer, ...

mehr