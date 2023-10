Mannheim (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach derzeitigem Ermittlungsstand mutwillig drei in der Angelstraße geparkte Autos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche ...

