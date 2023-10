Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mannheim (ots)

Nachdem eine unbekannte Täterschaft zwischen Freitag und Mittwoch in eine Souterrainwohnung in der Soironstraße einbrach, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Zeugen. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und öffnete mittels massiver Gewalteinwirkung die Wohnungstür. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Türen ist noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell