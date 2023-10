Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Zwei Tatverdächtige nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl festgenommen

Mannheim (ots)

Am vergangen Mittwoch konnten zwei Tatverdächtige durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Mannheim-Rheinau diverse Waren gemeinsam in einem Rucksack verstauten und versuchten anschließend das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Beide konnten durch die alarmierte Polizei im Geschäft vorläufig festgenommen werden und im weiteren Verlauf, nach Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft Mannheim, dem Amtsgericht Mannheim im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens vorgeführt werden. Im Zuge des Verfahrens wurde ein 38jähriger Tatverdächtiger zu einer Geldstrafe, der zweite 34jährige Tatverdächtige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

