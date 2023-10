Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

A5: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.1

Walldorf (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:20 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch ersten Ermittlungen zufolge zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW. Ob Unfallbeteiligte verletzt wurden, ist noch nicht geklärt. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund der Fahrbahnsperrung kann es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

