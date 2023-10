Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5, nach der Anschlussstelle Kronau: Verkehrsunfall auf der A 5, zwei leicht verletzte Personen, PM Nr. 2

BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 19.10.2023 gegen 20:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort und den Rettungsarbeiten war die Fahrspur der A5 kurz nach der Anschlussstelle Kronau in Richtung Walldorf bis 23:20 Uhr gesperrt. Es ergaben sich leichte Vekehrsbeeinträchtigungen, die sich nach dem Aufheben der Sperrung schnell wieder entspannten. Die Weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Autobahnpolizeirevier in Walldorf durchgeführt.

