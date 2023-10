Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 61: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Hockenheim und Speyer

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am 19.10.23 ereignete sich kurz nach 22 Uhr auf der BAB 61, Hockenheim in Richtung Speyer, ein Verkehrsunfall. Hierbei durchbrach ein Mercedes Benz die Leitplanke, kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen und kam in der sechs Meter tiefer liegenden Böschung zum Stehen.

Der 45-jährige Fahrer und die 43-jährige Beifahrerin wurden hierbei tödlich verletzt. Drei Kinder wurden schwer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die BAB 61 musste aufgrund des Einsatzes von Rettungskräften, Feuerwehr und wegen der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst, Außenstelle Walldorf, in der Zeit von 22.45 Uhr bis 06:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal hat einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Mannheim sind auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim, Verkehrsdienst - Außenstelle Walldorf unter der Tel.: 06227/358260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell