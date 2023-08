Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einsatz nach Streitigkeiten

Achern (ots)

Streitigkeiten am Mittwochnachmittag in der Morez Straße sorgten gegen 17 Uhr für den Einsatz mehrerer Polizeistreifen in und vor der dortigen Gemeinschaftsunterkunft. Über den Notruf wurde die Polizei zunächst darüber informiert, dass sich rund vier Personen, zum Teil ein Messer tragend, vor der Unterkunft streiten würden. Beim Eintreffen der alarmierten Streifen hatten sich die Unbekannten bereits entfernt oder seien möglicherweise in das Gebäude gegangen. Die Überprüfung im Umfeld und in möglicherweise betroffenen Zimmern ergab keine Hinweise auf eine tatsächlich handfeste Auseinandersetzungen oder gar Verletzte. Offenbar kam es zuvor aus unbekanntem Grund zu einem Streit von zumindest zwei Unbekannten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell