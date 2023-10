Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugenaufruf nach Unfall in der Kurfürsten-Anlage

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich um 21:50 Uhr ein Unfall in der Kurfürsten-Anlage, in Höhe der Schwanenteichanlage. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer befand sich auf der Kurfürsten-Anlage und fuhr in Richtung Römerkreis. An der Haltestellte Stadtbücherei musste der Volvo-Fahrer aufgrund der dortigen Ampel bremsen. Ein 64-jährige Mercedes-Fahrer, der hinter dem Volvo fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Hierbei entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe.

Beide Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf Zeugenangaben angewiesen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

