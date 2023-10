PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Schwerverletzter schleppt sich zur Polizei +++ Einbrecher +++ Aus Residenzmarktstand gestohlen +++ Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt +++

1. Schwerverletzter schleppt sich zur Polizei, Limburg, In der Schwarzerde, Samstag, 07.10.2023, 03:25 Uhr

(wie) Ein schwer verletzter Mann hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer Auseinandersetzung bis zur Polizeistation Limburg geschleppt. Eine Streife entdeckte den 51-Jährigen bei der Rückkehr zur Dienststelle auf dem Gehweg sitzend. Als sich die Beamten nach seinem Befinden erkundigen wollten, bemerkten sie blutende Wunden am Körper und verständigten einen Rettungswagen. Der stark angetrunkene Verletzte konnte kaum Angaben zu seinem Zustand und den Grund dafür machen. Offenbar war er von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Streife konnte den Tatort in der Wohnung des Mannes lokalisieren und anhand der Blut- und Kampfspuren darin verifizieren. Die Besatzung des Rettungswagens brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. In Wohnhaus eingestiegen,

Bad Camberg-Würges, Höhenstraße, Freitag, 06.10.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Haustür eines Hauses in Würges aufgebrochen worden. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße hatten am Freitagabend ihre Haustür geschlossen und sich zu Bett begeben. Am nächsten Morgen bemerkten sie dann, dass die Tür plötzlich offenstand und Hebelspuren daran zu finden waren. Offenbar hatte ein Unbekannter die Haustür im Schutze der Dunkelheit gewaltsam geöffnet und war in das Gebäude eingedrungen. Entwendet wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Wohnwagen aufgebrochen,

Bad Camberg, Jahnstraße, Sonntag, 08.10.2023, 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte einen Wohnwagen in Bad Camberg aufgebrochen. Der oder die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und näherten sich dem Wohnwagen, der auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt worden war. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, stiegen der oder die Unbekannten in den Innenraum ein und suchten darin nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro, bestehend aus Schmuck und Bargeld, verschwanden der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Aus Residenzmarktstand gestohlen,

Weilburg, Vorstadt, Sonntag, 08.10.2023, 06:00 Uhr bis 06:45 Uhr

(wie) Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen Stand des Weilburger Residenzmarktes eingedrungen und haben Gegenstände daraus gestohlen. Ein 53-jähriger Standbetreiber bemerkte gegen 06:45 Uhr den Diebstahl und verständigte die Polizei. Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst war der Stand in der Straße "Vorstadt" gegen 06:00 Uhr noch unversehrt gewesen. Somit öffneten Unbekannte den Stand in den frühen Morgenstunden und entwendeten daraus Bekleidung, eine leere Kasse und eine Sackkarre. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter 06471/ 9386-0 entgegen.

5. Mit Messer gedroht,

Bad Camberg, Lahnstraße, Sonntag, 08.10.2023, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Camberg zu einer Auseinandersetzung, bei der mit einem Messer gedroht wurde. Ein 57-Jähriger traf in der Lahnstraße auf eine Gruppe Jugendlicher/ junger Erwachsener. Hierbei kam es offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit, bei der Beleidigungen ausgesprochen worden sein sollen und möglicherweise Steine geworfen wurden. Der 57-Jährige soll im Zuge des Streites ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Die Polizei trennte die Beteiligten und nahm den Sachverhalt auf. Bei der Überprüfung des 57-Jährigen fanden die Beamten zwei Messer und ein Pfefferspray und stellten die Gegenstände sicher. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Fallrohr von Haus gestohlen,

Elz, Langgasse, Freitag, 22.09.2023 bis Freitag, 06.10.2023

(wie) Von einem Gebäude in Elz ist in den letzten Wochen ein Fallrohr abmontiert und entwendet worden. Bisher Unbekannte haben sich zu einem Mehrfamilienhaus in der Langgasse begeben und dort ein frisch installiertes Fallrohr von einer Wand abmontiert. Wie dieses schließlich abtransportiert wurde ist unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

7. Haustür beschädigt,

Weilburg, Zevenaarstraße, Sonntag, 08.10.2023, 20:25 Uhr

(wie) In Weilburg ist am Sonntag eine Haustür von einem Unbekannten beschädigt worden. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Zevenaarstraße bemerkten am Sonntagabend bei der Rückkehr nach Hause eine Beschädigung an einem großen Glaselement der Eingangstür. Dieses war zuvor noch unbeschädigt gewesen. Wie und womit der Schaden verursacht wurde ist unbekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR und nimmt Hinweise unter 06471/ 9386-0 entgegen.

8. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße, Samstag, 07.10.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Oberweyer ein Fußgänger verletzt worden. Ein 20-Jähriger spielte gegen 16:00 Uhr mit einer weiteren Person auf einem Grundstück in der Oberdorfstraße fangen. Hierbei lief er plötzlich auf die Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine von links kommende 37-Jährige in einem VW bemerkte den Fußgänger erst, als er bereits auf der Straße war. Der Pkw erfasste den Mann, der auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe stürzte. Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 2.000 EUR.

9. Betrunkener überschlägt sich mit Fahrzeug, Dornburg, Landesstraße 3278, Sonntag, 08.10.2023, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein betrunkener Autofahrer mit seinem Fahrzeug bei Dornburg überschlagen. Der 53-Jährige war mit einem Honda auf der L 3278 von Niederzeuzheim in Richtung Frickhofen unterwegs. Nach dessen Angaben habe plötzlich ein Reh die Fahrbahn gekreuzt, weshalb der Fahrer das Lenkrad verrissen habe und in den Graben gefahren sei. Dort überschlug sich das Fahrzeug dann, prallte gegen mehrere Äste und blieb schließlich stark beschädigt liegen. Kurz nach dem Unfall kam ein weiterer Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den 53-Jährigen. Die Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer durch. Der Test zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an, weshalb der Mann festgenommen wurde. Die Streife nahm den 53-Jährigen mit zum Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder. Der Sachschaden wird auf 8.500 EUR geschätzt.

