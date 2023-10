POL-LM: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung Pasquale MONACIS +++

Limburg (ots) - 1. Unfall mit mehreren Verletzten K 461 zwischen Steeden und Dehrn, Samstag, 07.10.23, 18.51 Uhr Ein 18-jähriger Mann aus Weilburg befuhr mit seinem PKW die K 461 aus Richtung Runkel - Dehrn kommend in Fahrtrichtung Beselich - Niedertiefenbach. Die 32-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW übersah an einer Kreuzung das von links kommende Fahrzeug, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum ...

mehr