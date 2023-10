Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Optikergeschäft - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum von 19.10.2023, 17:00 Uhr bis 20.10.2023 08:00 Uhr in ein Optikergeschäft in der Langen Rötterstraße ein, indem sie mutmaßlich die Eingangstür mittels körperlicher Gewalt öffneten. In den Räumen des Geschäftes entwendeten sie Brillenfassungen, Bargeld aus der Kasse sowie ein iPad. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010, in Verbindung zu setzen.

