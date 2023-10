Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Kurpfalzring auf Höhe der Hans-Bunte-Straße. Eine 25-jährige Fahrerin von einem Ford, die in Richtung Eppelheim unterwegs war, wollte nach links in die Hans-Bunte-Straße abbiegen und übersah ein entgegenkommenden VW, welcher in Fahrtrichtung Wieblingen fuhr. Durch den Zusammenstoß Höhe der Einmündung hatte sich der Pkw von der Verursacherin gedreht und ist schlussendlich mit einem an der Einmündung stehenden Linienbus kollidiert. Der 20-jährige Fahrer des VWs wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber unverletzt entlassen werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 10.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

