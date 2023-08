Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Carports in Korswandt auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots)

Am 12.08.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in 17419 Korswandt auf der Insel Usedom zum Brand eines Carports. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein ca. 30 qm großes Carport in Brand. Die auf dem Dach installierten Solarzellen sowie die hinter dem Carport stehenden dazugehörigen Akkus gerieten dabei ebenfalls in Brand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Ulrichshorst, Zirchow und Ahlbeck konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser dadurch verhindert werden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und übernimmt die ersten Ermittlungen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

