Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots)

Am 17.05.23, zwischen 07.15 Uhr und 15.15 Uhr schlagen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines in der Auenstraße in Suhl abgestellten Pkw Toyota ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

