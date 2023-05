LPI-SHL: Polizeiliche Kriminalstatistik PI Bad Salzungen

Schmalkalden (ots) - Auf der B 19 zwischen Schwallungen und Schmalkalden übersah eine 59 jährige PKW Fahrerin am 16.05.2023 gegen 14:30 Uhr den Gegenverkehr. Beim Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW seitlich. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

