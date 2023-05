Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Container eingebrochen - Täter geschnappt

Hildburghausen (ots)

Ein Mann brach am Sonntag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr in einen Baucontainer, der in der Schloßparkpassage in Hildburghausen aufgestellt ist, ein. Im Inneren angekommen entwendete er mehrere Werkzeuge. Eine Überwachungskamera filmte das Vorgehen, welches sich über mehrere Stunden hinzog. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 39-jährigen Mann. Das Amtsgericht ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an, in welcher das aus dem Container entwendete Diebesgut gefunden werden konnte. Der Mann gab alles zu und muss sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

