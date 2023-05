LPI-SHL: Über drei Promille

Lindau (ots) - Die 73-Jährige, welche seit Freitag aus einer Pflegeeinrichtung in Lindau abgängig war, konnte Montagmorgen in Hildburghausen wohlbehalten angetroffen und zurückgebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

