Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tritte und Schläge gegen Pkw

Schmalkalden (ots)

Ein 25-Jähriger trat und schlug Montagnachmittag gegen einen Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Elektro-Fachmarktes in der Hainsdorfgasse in Schmalkalden geparkt stand. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte daraufhin die Marktleitung, die wiederum die Polizei darüber in Kenntnis setzte. Der Täter konnte in Tatortnähe gestellt werden. Die Beamten sicherten zudem das Videomaterial der Überwachungskamera und leiteten eine Anzeige gegen den jungen Mann ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro am Pkw.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell