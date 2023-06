Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 11.06.2023

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr

26349 Jade, Schweiburg, Kirchenstraße

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 13.19 Uhr, fuhr ein 65jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Stadland nach Schweiburg. Zeugen meldeten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeikommissariates Nordenham stellten einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille fest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Trunkenheit im Verkehr

26954 Nordenham, Martin-Pauls-Straße

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 17:37 Uhr, stürzte eine 15jährige Radfahrerin aus Bremerhaven, als sie die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und verletzte sich dabei leicht. Beamte des Polizeikommissariates Nordenham stellten eine deutliche Alkohol- beeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille. Die Radfahrerin wurde zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Dort wurde auch eine Blutprobe bei der Radfahrerin entnommen. Anschließend wurde die Jugendliche ihrem Vater übergeben.

Falschfahrer in der Nordröhre des Wesertunnels / Zeugenaufruf 26935 Stadland, Kleinensiel, Wesertunnel

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 20:39 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Motorrollerfahrer, der die Nordröhre des Wesertunnels zunächst in Fahrtrichtung Wesermarsch befuhr. Am Tunnelausgang wendete der Motorrollerfahrer dann und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung wieder durch die Nordröhre in Richtung Bundesautobahn A 27. Der Fahrer, ein 64jähriger Bremerhavener, konnte durch Beamte des Polizeikommissariates Schiffdorf angehalten und kontrolliert werden. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin 26969 Butjadingen, OT Burhave, Butjadinger Straße Einmündung Strandallee

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 10:28 Uhr, befuhr eine 58jährige Pkw-Fahrerin die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Waddens. An der Unfallstelle bog sie nach links in die Strandallee ab und missachtete dabei den Vorrang einer entgegenkommenden 84jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

