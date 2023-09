Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfall

Montabaur (ots)

Am 25.09.2023 um 14:45 Uhr befuhr ein Omnibus ohne Fahrgäste die B49 in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Abfahrt Holler kam der Bus aufgrund eines medizinischen Notfalls bei dem Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken und Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde vom DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und der Bus wurde abgeschleppt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es an der Unfallstelle für drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell