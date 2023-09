Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Sankt Goarshausen, REWE-Parkplatz (ots)

Am Samstag, den 23.09.2023 im Zeitraum von 08 Uhr bis 10:15 Uhr wurde ein weißer, bereits geparkter PKW an seiner Beifahrertüre durch, vermutlich einen roten, unfallverursachenden PKW, auf dem Parkplatz des REWE in St.Goarshausen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu den obigen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an die Polizei St.Goarshausen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell