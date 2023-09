Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Westerburg und Langenhahn, Abfahrt Gershasen

L288, Abfahrt Gershasen (ots)

Am 24.09.2023, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L288 zwischen Westerburg und Langenhahn, im Bereich der Abfahrt Gershasen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der Streckenabschnitt ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell