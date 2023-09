POL-PDMT: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Siershahn (ots) - Am 23.09.2023 gegen 08:05 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in Siershahn Im Hirschhahn zu einem Brand. Durch einen technischen Defekt einer Badezimmerlampe geriet diese in Brand. Der Brand fraß sich in die Zwischendecke und konnte durch die alarmierte Feuerwehr sehr zeitnah gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gebäudeschaden hielt sich mit geschätzten 5000 - 10000 Euro in Grenzen. ...

mehr