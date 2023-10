Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 40-Jähriger verletzt im Stadtbereich aufgefunden - Polizei sucht Zeugen (30.10.2023)

Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz (ots)

Ein Rettungswagen ist am Montag, gegen 14 Uhr, zu einem verletzten Mann in die Nähe des Bolzplatzes "Am Graben" gerufen worden. Nach einer medizinischen Erstversorgung zeigte der 40-Jährige im Anschluss auf dem Polizeirevier an, dass er zusammengeschlagen worden sei. Aufgrund der Verletzung ist es dem Opfer nicht möglich, weitere Angaben über den Tathergang bzw. dem oder die Täter zu machen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf die Identität der Täterschaft geben können, sich bei der Polizei in Radolfzell, Tel. 07732 950660, zu melden.

