Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Busenbach wurde der 72-jährige Fahrer des Unfallfahrzeugs schwer und dessen 74-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 72-Jährige gegen 16:30 Uhr auf der Ettlinger Straße in Richtung Palmbach, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Nissan des Seniors steuerte offenbar zunächst nach links über die Gegenfahrbahn und anschließend wieder nach rechts, wo er über ein Grundstück fuhr und schließlich mit einer dort stehenden Garage kollidierte. Bei dem Unfall wurden der Nissan und die Garage stark beschädigt. Außerdem entstanden auch an zwei Fahrzeugen, die in der Garage abgestellt waren, diverse Schäden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 22.000 Euro geschätzt. Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ob ein medizinischer Notfall bei dem 72-Jährigen unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

