POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeiposten Oberreut bis auf Weiteres geschlossen

Karlsruhe (ots) - Ein 78-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in Weingarten offenbar Opfer eines Raubes. Ersten Feststellungen zufolge sprach ein bislang unbekannter Mann den Senior gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Spitalstraße an und bat um Kleingeld oder Zigaretten. Als der Geschädigte die Herausgabe jedoch verneinte, packte der Unbekannte das Tatopfer ...

