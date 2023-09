Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in der Weststadt

Karlsruhe (ots)

Nach einem schweren Raub auf einen 22-jährigen Mann am Dienstagvormittag in der Karlsruher Weststadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete der 22-Jährige zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr in der Gabelsbergerstraße auf ein Taxi, als er offenbar unvermittelt von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Die Männer hätten zunächst Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt und ihm dann seine Schultertasche entrissen, in der sich sein Mobiltelefon sowie Bargeld befand. Im Anschluss seien die beiden Täter zu Fuß in Richtung Draisstraße geflüchtet und an der Ecke Bunsenstraße/Kriegsstraße wohl in ein Taxi eingestiegen.

Nach Angaben des Beraubten soll es sich bei den beiden Tatverdächtigen um arabisch aussehende Männer im Alter von etwa 30 Jahren gehandelt haben.

Tatverdächtiger 1: Circa 170cm, schlanke Figur, Schildmütze, schwarzer Bart mit kahlen Stellen, weißes T-Shirt, kurze grüne Hose und weiß-blaue Turnschuhe der Marke "Nike"

Tatverdächtiger 2: Circa 180cm - 185cm, korpulente Figur, schwarzer Vollbart, weißes T-Shirt, kurze schwarze Hose

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Daniel Joram, Pressestelle

