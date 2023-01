Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstähle - wenn Hilfe an ihre Grenzen stößt

Suhl (ots)

Am Nachmittag des 14.01.2023 zwischen 14 und 16.30 Uhr war die Polizei wieder einmal Dauergast mit mehreren Einsatzfahrzeugen zwischen den beiden Einkauscentern in der Suhler Innenstadt, was auch in der Öffentlichkeit mit großer Neugier verfolgt wurde. Grund hierfür waren insgesamt 4 Ladendiebstähle von 5 Tätern aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung in einem Einkausmarkt, welche bekannt und zur Anzeige gebracht wurden. Gestohlen bzw. direkt im Laden verzehrt werden hierbei in der Regel immer Nahrungs- und Genussmittel, aber auch Alkohol und Kosmetika sind gern entwendete Artikel. Selbst die vor Ort erhobene bzw. ausgesprochene Vertragsstrafe von 100,- EUR hält viele Täter nicht davon ab, mehrfach Diebstähle im selben Laden zu begehen. Die Anzeigenbearbeitung ist aufgrund der Sprachbarrieren und dem uneinsichtigen Verhalten der Täter in der Regel sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend für die eingesetzten Polizeibeamten.

