Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Seniorenheim

Lienen (ots)

Am Samstag (07.10.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Altenwohnheim an der Iburger Straße. Unbekannte haben sich in der Zeit von Freitagabend (06.10.), 18.30 Uhr bis Samstagabend, 18.30 Uhr über ein Fenster im Innenhof des Seniorenheims Zutritt zu den Büroräumen verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise bei der Wache Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell