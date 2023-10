Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Alleinunfall

Westerkappeln (ots)

Am Sonntag (08.10.) hat es auf der Lotter Straße, in Höhe des Sünte-Rendel-Wegs einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 18-Jähriger aus Lotte fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem VW Golf auf der Lotter Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Sünte-Rendel-Wegs nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der VW kam anschließend in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Neben der Polizei waren bei diesem Unfall ein Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen und mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Lotter Straße im Unfallbereich voll gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell