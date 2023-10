Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, 79-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

Ladbergen (ots)

Auf der Mühlenstraße ist am Mittwoch (04.10.) eine 79-jährige Frau aus Ladbergen mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Mühlenstraße in Richtung Tecklenburger Straße. In Höhe der Hausnummer 27 wollte sie dann ersten Ermittlungen zufolge von ihrem Rad absteigen und stürzte dabei. Die Frau verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell