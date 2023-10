Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelecfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (04.10.) ist auf dem Heideweg ein 57-jähriger Emsdettener mit seinem Pedelec gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Emsdettener mit seinem Pedelec gegen 16.45 Uhr auf der Lönsstraße. Vor dort bog er in den Heideweg ab. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann kurz danach. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

