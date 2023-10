Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand eines Carports

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.10.) hat am Westfalenring, Ecke Mesumer Straße ein Carport gebrannt. Eine Zeugin meldete sich gegen 02.50 Uhr, weil Sie zunächst einen Knall hörte und dann bemerkte, dass es auf dem Nachbargrundstück brennt. Zur selben Zeit sah die Frau, dass sich drei Jugendliche von dem Grundstück in Richtung Mesumer Straße entfernten. Einer fuhr mit dem Fahrrad, die beiden anderen joggten nebenher. Bei Eintreffen der Polizei stand der Carport bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Übergreifen auf eine angrenzende Werkstatt konnte verhindert werden. Jedoch wurden einige Gegenstände, die dort gelagert waren, beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

