Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebe am Werk

Weimar (ots)

Mehrere hundert Liter Diesel entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von einer Baustelle in Weimar Nord. An insgesamt vier Baufahrzeugen machten sich die Täter zu schaffen. Zuerst wurden die Tankstutzen aufgebrochen und dann der Diesel abgezapft. Bisher gibt es keinen Hinweis auf die Täter.

