37671 Höxter (ots) - Montag, 06.02.2023, 20:10 Uhr, Am Montagabend befuhr der 47-jährige Fahrer mit einem Ford Fiesta die B 239 in Höhe Fürstenau aus Richtung Höxter in Richtung Steinheim. An der Einmündung der L 946 stieß er mit einem BMW zusammen, dessen 19-jähriger Fahrer von der L 946 auf die B 239 auffuhr. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge ...

