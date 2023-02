Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Warburger Innenstadt

Warburg (ots)

An insgesamt sieben geparkten Autos wurden die Scheiben eingeschlagen.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag, 02.02.2023, auf Freitag, 03.02.2023, in der Zeit von 19:00 bis 05:30 Uhr auf einem Parkplatz am Göringsgraben in Warburg. Hierbei wurden an sieben geparkten Pkws die Scheiben, zum größten Teil die der Hintertüren, entglast und diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes feststellen können oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell