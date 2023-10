Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht - 17-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Freitag (06.10.2023) kam es gegen 05.45 Uhr auf der Neuenkirchener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 17-jähriger Rheinenser befuhr mit seinem Pedelec die Neuenkirchener Straße rechtsseitig auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt Rheine. Gegenüber der Heinrichstraße, in Höhe der dortigen Tankstelle, nahm der 17-jährige Fahrradfahrer plötzlich eine Fußgängerin auf dem Geh- und Radweg wahr. Er versuchte auszuweichen und stürzte über seinen Fahrradlenker. Der 17-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die unbekannte Fußgängerin sprach nicht mit dem Verletzten und entfernte sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und trug mittellange Haare. Die Beamten suchen die Fußgängerin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu der flüchtigen Fußgängerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971-938-4215.

