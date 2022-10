POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2 - Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Hannover (ots) - Am Mittwoch, den 19.10.2022, findet um 18:00 Uhr das DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund in Hannover statt. Anlässlich des Fußballspiels werden an diesem Tag mehrere Straßen rund um das Stadion gesperrt sein. Am Spieltag sind ab 15:00 Uhr im Bereich des Stadions folgende ...

mehr