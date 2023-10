Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Kleidercontainers Zeugen beobachten Jugendliche

Greven (ots)

Am Samstagnachmittag (07.10.) um 15.41 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen brennenden Altkleidercontainer am Emsweg in Höhe der Hausnummer 14. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits bei den Löscharbeiten. Durch Zeugen konnte eine Gruppe von drei männlichen Jugendlichen beobachtet werden, die Böller anzündeten und diese in den Container geworfen haben. Anschließend seien die Jugendlichen in Richtung Philipp-Manz-Straße geflüchtet. Nach Zeugenangaben waren die Jugendlichen alle 14-15 Jahre alt. Einer führte ein Fahrrad mit sich, trug einen blauen Pullover und eine Jeans. Die anderen beiden sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zum geschilderten Sachverhalt Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

