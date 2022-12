POL-WAF: Beckum-Roland. Auto beschädigt

Warendorf (ots) - Ob es ein Lieferwagen oder größerer Pkw war ist unklar. Klar ist, dass ein Unbekannter am Dienstag (06.12.2022) gegen ein Auto in Everswinkel gefahren ist und es beschädigt hat. Der schwarze Mazda stand in einer Einfahrt am Holunderweg und wurde hinten links beschädigt - der Verursacher des Schadens flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

