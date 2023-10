POL-BOR: Klein Reken - Einbrecher schlagen Fenster ein

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, In den Rentengütern; Tatzeit: 28.10.2023, 22.20 Uhr; In Brand gesetzt haben Unbekannte am Samstag in Gronau nach ersten Erkenntnissen den Inhalt eines Papiercontainers. Das Geschehen spielte sich gegen 22.20 Uhr an der Straße "In den Rentengütern" ab. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) ...

