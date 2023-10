Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Betrieb

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Porschestraße;

Tatzeit: zwischen 27.10.2023, 22.30 Uhr, und 28.10.2023, 08.00 Uhr;

In ein Firmengebäude eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten an der Porschestraße und öffneten mit Gewalt einen Tresor. Ob und was die Einbrecher entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell